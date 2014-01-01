Новый дом

Новый коттедж, постройки 2014 года состоит из двух отдельно стоящих строений на одном участке общей площадью 550м2, соединенных стеклянным проходным балконом.

Банкетный зал 100 м2.
Сцена оборудована аккустикой 1,5кВт и осветительными приборами.
Спальни изолированные 9 -шт.
Санузлы 5-шт.
Душевая 2-шт.
Барбекю с мангалом внутри на 25 человек.
Бассейн 6*12м, часть которого выходит на территорию участка разделяющего запорной балкой. Внутри основного бассейна джакузи с горячей водой.
Русская сауна на дровах 3,5*6м.
Караоке с бильярдным залом (американка), санузлом, 2-мя кухнями, душевой, комнатой отдыха возле сауны.
Водная горка со 2-го этажа 20 метров.
Отопление - магистральный газ, своя скважина и т.д.

Стоимость

Цены для комфортного размещения до 20 человек:
Одни сутки в выходные - 100000 руб. (с пятницы на субботу)
Двое суток в выходные - 120000 руб.
Будни первые сутки - 50000 руб.
Цена за 2 суток в будни - 80000 руб. Третьи и последующие сутки будни - по 30000 руб.
Корпоративы, выпускные, свадьбы плюс 10%.
Доплата за человека свыше комфортного размещения 3000 руб.
Максмиальное размещение - до 50 чел.

Фотографии дома

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