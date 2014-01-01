Новый коттедж, постройки 2014 года состоит из двух отдельно стоящих строений на одном участке общей площадью 550м2, соединенных стеклянным проходным балконом.

Банкетный зал 100 м2.

Сцена оборудована аккустикой 1,5кВт и осветительными приборами.

Спальни изолированные 9 -шт.

Санузлы 5-шт.

Душевая 2-шт.

Барбекю с мангалом внутри на 25 человек.

Бассейн 6*12м, часть которого выходит на территорию участка разделяющего запорной балкой. Внутри основного бассейна джакузи с горячей водой.

Русская сауна на дровах 3,5*6м.

Караоке с бильярдным залом (американка), санузлом, 2-мя кухнями, душевой, комнатой отдыха возле сауны.

Водная горка со 2-го этажа 20 метров.

Отопление - магистральный газ, своя скважина и т.д.

Стоимость

Цены для комфортного размещения до 20 человек:

Одни сутки в выходные - 100000 руб. (с пятницы на субботу)

Двое суток в выходные - 120000 руб.

Будни первые сутки - 50000 руб.

Цена за 2 суток в будни - 80000 руб. Третьи и последующие сутки будни - по 30000 руб.

Корпоративы, выпускные, свадьбы плюс 10%.

Доплата за человека свыше комфортного размещения 3000 руб.

Максмиальное размещение - до 50 чел.

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