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МО, Чеховский район, СНТ "Машиностроитель", д.148 ("Малый дом") и д.24 ("Новый дом").Ориентировать навигатор на д. Ивачково. Со старого Симферопольского шоссе свернули на д.Ивачково, всего 2 развилки и вы на месте!

1. За туннелем держитесь левее (НЕ на "Декор"),

2. Перед полем с парой-тройкой однотипных домов ("Максимовка") поверните налево, вдоль все той же деревни.

Далее следуете за дорогой (проедете по бетонным плитам, 2 км вдоль высоковольтных ЛЭП) до упора в черные автоматические металлические ворота. Слева - пруд, справа - сторожка. Это СНТ "Машиностроитель".

- Чтобы попасть в Малый дом, проезжаете прямо (от ворот) метров 20 до парковки (слева), никуда поворачивать не нужно. Увидите коричневый деревянный дом с балконом, железные автоматические ворота.

- Чтобы попасть в Новый дом, въехав в СНТ сразу же поверните направо, проезжаете до конца улицы, до автоматических ворот.

Приятного отдыха!

Расстояние от МКАД 45км по Симферопольскому скоростному шоссе.

Телефон: + 7 (916) 168-82-16 - Виктор